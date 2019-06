[EXCLU Téléfoot 09/06] - Bouahddi : "Valérie Gauvin ? Ne pas la titulariser était un choix tactique"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur les retards de Valérie Gauvin et sa mise sur le banc face à la Corée du Sud

Sarah Bouahddi

"Forcément, ce n'est pas facile concernant Valérie. Voilà, elle est arrivée en retard, comme l'a dit Amandine, ça arrive."

"Le choix de la coach de ne pas la titulariser n'avait rien à voir avec ses retards-là, c'était un choix tactique par rapport à la Corée."

"Valérie a répondu présente quand elle est entrée. Elle a fait une très bonne entrée, c'est ce qu'on attend aussi du collectif."

Amandine Henry

"Oui bien sûr (tout est rentré dans l'ordre). Après ce sont aussi des haléas d'une équipe, ça fait partie des choses qui peuvent arriver."

"C'est arrivé et on n'en fait pas une affaire d'Etat. C'est tout et on passe à autre chose."

"On doit se préoccuper d'autre chose que de ça."