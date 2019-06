[EXCLU Téléfoot 09/06] - Henry : "On n'oubliera jamais la communion avec le public"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

COUPE DU MONDE 2019 - Invitées de Téléfoot, dimanche, Amandine Henry et Sarah Bouhaddi, les joueuses de l'équipe de France, sont revenues sur la victoire lors du match d'ouverture face à la Corée du Sud, leurs sensations, mais aussi le choc face à la Norvège, prévu mercredi prochain à Nice.

Amandine Henry

Sur la victoire lors du match d'ouverture

"Forcément, c'est le moment de la Marseillaise. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de frissons."

"Je pense que chacune a partagé ses émotions de manière différente."

"Il y a eu aussi la communion avec le public. Je pense qu'on ne l'oubliera jamais."

Sur ses soucis physiques

"Tout va bien. Le dos va bien, pourvu que ça dure. Je suis contente d'être ici et ça y est, on a déjà la tête à la Norvège."

Sarah Bouhaddi

Sur son retour à Nice



"Beaucoup d'émotions d'être de retour ici. On revient ici à Nice avec un match et une victoire, donc forcément il y a beaucoup de sourires ce matin."

"Et puis voir les supporters présents, ça touche toujours. Voilà, on a besoin d'eux. Ce sont ces moments-là qui sont importants."

Sur l'engouement autour de la Coupe du monde

"Pendant la préparation, on était resté dans notre bulle et on n'avait pas trop pensé Coupe du monde pour arriver à ce premier match."