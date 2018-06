[Exclu Téléfoot 10/06] - Griezmann se sent "prêt" pour faire une grosse Coupe du monde

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |





Les Etats-Unis, une bonne rencontre de préparation

"Ce match nul contre les USA est une bonne piqûre de rappel, cela nous fait du bien. On a joué contre une défense à 5. C’est bien puisque ce sera des matches comme celui-ci qu’on aura à jouer dans notre groupe pour la Coupe du monde. Il faut être confiant, il faut travailler et avoir l’envie de jouer comme on l’a en ce moment et ne rien changer."



Son entente avec Mbappé et Giroud

"Mbappé est un joueur important pour nous. On essaie de lui donner le plus possible le ballon."



"Je n’ai pas plus de mal à trouver Olivier Giroud. Il ne faut pas qu’il touche beaucoup de ballons. Il faut qu’il soit dans la surface à attendre une passe ou un centre et faire but. On est là pour lui amener les ballons. Il faut que nous trouvions les solutions pour lui faire arriver le cuir."



Un avenir bientôt scellé ?

"Mon avenir devrait être fixé dans la semaine. C’est mon souhait."







Griezmann est déterminé à tout donner lors du Mondial

"Sentir que le Mondial approche, et regarder les matches des autres groupes à la télé. Cela va être fantastique, un rêve pour tout le monde. Il faudra prendre du plaisir à chaque instant."

"J’ai envie de faire une grosse Coupe du monde et je pense que je suis prêt."