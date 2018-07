[Exclu Téléfoot 15/07] - Boghossian : "L'équipe de France est prête"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Alain Boghossian, l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France et champion du monde en 1998, est revenu sur la finale du Mondial entre la France et la Croatie.

Sur la finale de la Coupe du monde

"Oui, nous sommes excités. C'est une journée exceptionnelle. Ca peut rester une journée mémorable".

"Oui, on est excités d'être à Moscou et que ce match commence".

"C'est l'acheminement d'un long travail. Donc l'équipe de France est prête".

"On est fiers d'eux et ils vont nous rendre encore plus fiers j'espère".













