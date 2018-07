[Exclu Téléfoot 15/07] - Pogba évoque son nouveau statut : "Quand je defends c'est avec plaisir, quand j'attaque c'est avec plaisir"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son nouveau statut



"On va dire que je suis plus à l'aise pour parler devant le groupe. Je suis assez écouté".

"Les plus anciens m'écoutent, ils m'encouragent aussi de parler et d'encourager".

"J'ai cette petite confiance en plus qui m'aide à parler dans le vestiaire et voilà c'est bien".

Sur son discours envers ses coéquipiers

"Tout le monde parle, ce n'est pas que moi. Mais on essaye d'encourager l'équipe le plus possible, leur donner de la force, dire des choses vraies qui vont les toucher car c'est la réalité".

"Je ne peux pas dire quels seront ces mots, ils viennent tous seuls, ça sort. Je les encourage".

"Nous sommes partis de trop loin pour abandonner maintenant et laisser la coupe à quelqu'un d'autre".

"Il faut vraiment se battre. On en a tous rêvé. On est près du but. Maintenant on a la clé et il suffit juste d'ouvrir la porte".

Sur son niveau de jeu

"Dans des compétitions comme ça, peut-être que c'est venu naturellement. Tu dois te sacrifier c'est normal".

"Tu penses moins à être offensif, maintenant que tu as des tâches défensives que je dois faire et que je suis obligé de faire. C'est un plaisir de le faire".

"Quand je defends, c'est avec plaisir. Quand j'attaque, c'est avec plaisir. Je pense que pour toute l'équipe, c'est pareil".

Sur la Croatie

"On ne craint personne. Ils sont arrivés là parce qu'ils le méritent aussi. Ils ont bossé, ils ont bien travaillé".

"Ils ont une bonne mentalité, on l'a vu lors du dernier match".

"Maintenant, comme j'ai dit : il y a deux équipes et une seule coupe. Donc on ne veut pas la laisser passer".













