[Exclu Téléfoot 17/06] - Equipe de France / Pogba : "On a eu les trois points et c'était l'objectif"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son but

"Je vais le compter pour moi, mais il y a eu 90% de chance. Mais bon, j'étais vraiment content que la balle soit entrée dans le but. Premier match, première victoire, on a eu les trois points et c'était l'objectif".





Sur le regroupement en fin de match

"On a marqué ce but et c'était important pour nous. On avait déjà bien parlé entre nous à la mi-temps de la façon dont on allait à nouveau entrer dans le match."

"Voilà, on s'est posé. On s'est dit : 'voilà, on a bien commencé cette première mi-temps. On va continuer, on ne prend pas de but. Voilà, on est tous ensemble. On continue à presser comme ça' ."

"Il y a eu une petite erreur de Sam (Samuel Umtiti, ndlr), mais voilà rien de grave à la fin. C'est le soulagement qui a primé. On s'est juste encouragé".













