[Exclu Téléfoot 17/06] - Pogba : "Je suis passé du plus gros transfert au monde, au joueur le plus critiqué"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son statut au sein des Bleus

"C'est marrant, je suis passé du plus gros transfert au monde, au joueur le plus critiqué au monde. C'est bien, je reste toujours le premier (rires)."

"(Sur l'expression : 'Devenir le patron') Je veux devenir le patron, mais ça ne veut pas dire que je vais l'être ou que je le suis déjà. Ce sont des paroles et ça reste sur le terrain."

"C'est quelque chose que j'ai dans le cœur. Après je ne joue pas un rôle."





Sur Blaise Matuidi

"J'ai parlé à Blaise, notamment de la manière dont il est entré dans le match. C'est un leader de l'équipe, c'est un des joueurs qui a le plus de sélections dans le groupe. Il n'a pas commencé le match."

"Et vu comment il est entré, il a montré qu'il était professionnel et qu'il était un leader. Il a vraiment réagi comme on le voulait, comme le coach le voulait, comme je voulais."

"Il a apporté quelque chose, couru, fait des appels vers l'avant. Et ça c'est quelque chose dont tout le monde a besoin."

"On a besoin de voir ça. Et venant de lui, d'un milieu de terrain normalement titulaire, et qui débute le premier match de la Coupe du monde sur le banc, c'est vraiment un exemple. On doit tous réagir comme ça."

Sur la prestation de l'équipe de France contre l'Australie

"Elle a eu des bons moments et des mauvais moments."

"J'ai eu la chance d'être décisif, ça aussi c'est important. Comme l'a dit le coach, on peut faire mieux et on doit faire mieux."