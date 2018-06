[Exclu Téléfoot 24/06] - Deschamps sur les rotations : "Je ne pourrai pas faire plaisir à tous les joueurs"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur les changements à venir face au Danemark

"On verra mardi. Ce n'est pas fixe (concernant le nombre de changements par rapport à ce qu'il avait effectué en 2014 et 2016, ndlr)".

"Ce sera en fonction de ce que je pense être le mieux en tenant compte de certains cas individuels. Mais de toute façon l'objectif sur ce match est clair : c'est d'assurer notre première place".

"Il n'y aura pas forcément moins de changements (par rapport à 2014 et 2016, ndlr). Si on prend quatre à sept (changements, ndlr), je ne vais pas changer les onze non plus".

"Ce dont je suis sûr c'est que je ne vais pas pouvoir faire plaisir à tous les joueurs. Mais ça, je le sais depuis un bon moment".

"Mais c'est comme ça, je vais gérer mon groupe. Mais avec, je le répète, l'objectif de gagner ce match pour assurer la première place du groupe".

Sur une possible titularisation de Steve Mandanda

"C'est une possibilité (...) Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Chacun peut avoir des préférences, mais je fais en fonction d'un collectif".

Sur les possibles titularisations de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy

"C'est une possibilité (...) Mais vous n'aurez pas votre réponse (rires)".

Sur Thomas Lemar

"Thomas reste un très très bon joueur. Il a eu une fin de saison très difficile avec son club".

"Evidemment qu'un système lui convient mieux que l'autre. Donc voilà, il a joué peu en préparation aussi. Cela n'enlève rien de ce que je pense de lui et de ce qu'il est capable de faire".





