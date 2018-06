[Exclu Téléfoot 24/06] - Griezmann : "Peu importe le système, on va répondre présent"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France, est revenu sur le niveau des Bleus et le schéma tactique utilisé face au Pérou.

Sur le schéma en 4-2-3-1



"Ce schéma avec lequel je joue en club, mais peu importe le système que va mettre le coach on va répondre présent".

"Cela peut être un 4-2-3-1, un 4-3-3, il faudra être là, montre qu'on veut jouer et montrer qu'on va aller loin".

Sur la solidité défensive des Bleus

"Pour aller loin, il faut une bonne défense. On a travaillé ça. On s'est dit avec l'équipe, avec le coach qu'il fallait être costaud défensivement car après devant on peut marquer à tout moment".