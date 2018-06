[Exclu Téléfoot 24/06] - Griezmann : "Je vais monter en puissance"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son début de Coupe du monde

"Non (il n'est pas satisfait, ndlr), je sais que je peux mieux faire et que je dois mieux faire".

"Mais voilà comme j'ai dit, je vais monter en puissance et je suis sûr que le niveau que tout le monde attend va venir très rapidement".

Sur le parallèle avec l'Euro 2016 du point de vue physique

"Non ça va. A l'Euro c'était pareil. C'est à partir des huitièmes où je me suis senti très bien, donc on verra".

"Si j'ai l'opportunité de jouer le troisième match, prendre le rythme et trouver mon football. Voilà, mais j'ai confiance en mon jeu et je suis sûr que ça va aller".

Sur un éventuel impact de sa prolongation de contrat avec l'Atlético

"Non, non, au contraire cela m'a rendu heureux".

"Voilà, ça arrive et il faut trouver des solutions pour améliorer ça".









