Jakobsson : "On peut aller en finale"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée après la victoire de la Suède face à l'Allemagne en quarts de finale, samedi, Sofia Jakobsson a annoncé croire aux chances de la Suède pour rallier la finale.

Sur la victoire de la Suède face à l'Allemagne

"Je suis très très heureuse évidemment, cela faisait très très longtemps qu'on n'avait pas battu les Allemandes dans un tournoi majeur. C'est une sensation hyper agréable d'être qualifiées pour les demi-finales mais aussi les JO."

"On avait fait un bon match contre le Canada, mais aujourd'hui, c'était encore mieux. On a été très dangereuses sur les contre-attaques, on a eu une défense solide et une incroyable gardienne de but, donc je ne peux qu'être d'accord sur le fait que c'était notre meilleur match dans la compétition."

"On savait que nous étions plus rapides que leurs défenseures mais elles ont aussi de bonnes joueuses et des joueuses intelligentes. Mais aujourd’hui on a réussi à maîtriser cela. Je pense vraiment que l'on peut battre les Pays-Bas et aller en finale. Ce sera un match très dur, évidemment, mais ce sera très intéressant, avec beaucoup de vitesse. Je pense qu'on a une meilleure défense qu'elles et une meilleure gardienne."

"Pour moi, c'est extraordinaire, cela fait cinq ans que je joue en France (à Montpellier), c'est génial de jouer ce tournoi ici, même s'il faisait un peu trop chaud aujourd'hui (rires)".