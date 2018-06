"Je fais rentrer Kun ?" : Jorge Sampaoli prend les consignes auprès de Messi

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

En Argentine, c'est la libération ! La qualification pour les 8es scellée mardi dans les toutes dernières minutes de la rencontre a un peu atténué les critiques qui pesaient depuis le début de cette Coupe du monde. Elles portaient essentiellement sur Jorge Sampaoli, sélectionneur décrié qui ne serait plus qu'un homme de paille agité par les joueurs et un conseil d'anciennes gloires. La Fédération argentine, avant la rencontre à la vie à la mort contre les Super Eagles, avait pris le soin de poster sur les réseaux sociaux des séquences où l'on pouvait voir l'ancien mentor du Chili et du Seville FC peaufiner "les derniers détails" avec Mascherano, par exemple.



Mais mardi soir, une caméra isolée sur Jorge Sampaoli, surexcité devant son banc en toute fin de match, a montré une séquence étonnante diffusée par la chaîne TyC Sports. Alors que les deux équipes sont à 1 partout, on l'y voit demander à Leo Messi si c'est bien le moment de faire entrer Agüero. Evidemment, la scène est relayée dans les médias argentins qui la décortiquent. D'un mouvement de tête, Leo Messi répond à Sampaoli et "Kun" entre en jeu à la 75e. La suite, c'est ce but de Rojo, et la qualification pour les 8es. Cet épisode renforce le sentiment qu'en sélection, c'est bien évidemment Messi le patron, celui qui fait l'équipe. Après le match, Mascherano, cité par <em>Olé</em>, a minimisé le symbole de cet aparté : "Les meilleurs techniciens du monde consultent les joueurs". Tout au long des trois jours qui précèdent le huitième de finale face à la France, Sampaoli ne manquera pas de demander à Messi ce qu'il ferait s'il était à sa place.