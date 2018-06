Fan de Kanté, Mbappé et Griezmann, Nikola Karabatic voit les Bleus champions du monde

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Un Bleu parle des Bleus. Interrogé par le <em>Parisien</em>, le champion du monde de handball, Nikola Karabatic, a expliqué qu'il voyait l'équipe de France aller très loin en Coupe du monde et même qu'ils pouvaient lever le trophée suprême le 15 juillet prochain. "Franchement, je ne vois pas de nation supérieure à la France (...) Moi, je vois la France devenir championne du monde", a-t-il confessé.

Et quand on lui demande quels joueurs le font vibrer sur son canapé ou avec ses amis, il est un peu comme tout le monde : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et N'Golo Kanté ont sa préférence. "J'ai une affection particulière pour Olivier Giroud, qui est un de mes potes de Montpellier. Mais les deux qui me font vibrer, ce sont les leaders de l'équipe, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. J'aime bien aussi N'Golo Kanté qui abat un boulot incroyable", dit-il. Et de saluer aussi la position d'Hugo Lloris : "C'est un de mes joueurs préférés."