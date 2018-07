Tous fans de Kylian Mbappé, même Reese Witherspoon !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Hollywood brûle aussi pour la Coupe du monde. Si les Diables rouges ont la chance de pouvoir compter parmi leurs soutiens l'acteur Jamie Foxx (et Jean-Claude Van Damme), les Français aussi peuvent se targuer de vendre du rêve aux stars du ciné américain. Entre un tweet où elle exhume une de ses premières couvertures de magazine et un autre pour partager son émotion durant le discours pour protester contre la politique anti-migrants de Trump de la sénatrice Kaamal Harris, la comédienne Reese Witherspoon a félicité l'équipe de France et le match dingue livré face à l'Argentine. Avec notamment un "incroyable Mbappé".





L'actrice de La Blonde contre-attaque avait déjà fait part de son intérêt pour le ballon rond. Après la victoire de l'Angleterre contre le Panama (6-1) durant la phase de poules, elle tweetait être prise par la fièvre de la Coupe du monde.