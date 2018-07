"Félicitation les gars !" Karim Benzema félicite les Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Karim Benzema n'a plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2015. Néanmoins, l'attaquant du Real Madrid y conserve de nombreux amis. Dimanche, après la victoire face aux Croates (4-2) en finale de la Coupe du monde, KB9 a envoyé un message aux Bleus via Instagram : "Felicitation les gars!!! Well done. World champ" ("Bien joué. Champion du monde").



Autant dire qu'il saura demander ses impressions à Raphael Varane à son retour au Real Madrid tout comme il ne manquera pas de réconforter Luka Modric, son autre coéquipier, sacré, lui, meilleur joueur du tournoi.