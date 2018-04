FIFA 18 : La mise à jour officielle de la Coupe du monde 2018 arrive enfin

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En effet, dès le 29 mai prochain, les joueurs de FIFA 18 pourront télécharger la grosse mise à jour avec les modes de jeu de la Coupe du monde 2018. Et première bonne nouvelle : quel que soit votre support (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC), cette mise à jour sera GRATUITE !

Mais au fait, que contient ce mode Coupe du monde 2018 ?

- Les 32 équipes officielles et les 12 stades officiels sont bien évidemment disponibles

- Des modes Matches amicaux en ligne et Compétition en ligne.

- La possibilité de créer une compétition unique en sélectionnant une équipe non qualifiée pour le Mondial.

- Les bannières des équipes nationales.

- Un mode Coup d'envoi, en solo ou avec des amis.

- Le mode FIFA World Cup Ultimate Team avec des "Icônes FIFA World Cup".

Enfin, sachez que l'application FIFA Mobile sera elle mise à jour à partir du 6 juin mais pour une période limitée.