Finale Argentine - France : à quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder le match ?

Alejandro COIQUIL et Artur MERLE

COUPE DU MONDE 2022 - Comment regarder la finale entre la France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi. Voici tout ce qu'il faut savoir pour voir la rencontre à la télévision ou le Web.

L’Argentine face à l’équipe de France. Lionel Messi face à Kylian Mbappé. La finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dimanche (16h00), a de quoi faire rêver.

Deux des trois stars du PSG s’affrontent pour le match le plus important de l’année. Et deux équipes qui comptent deux victoires dans la compétition suprême sont à la recherche d’une troisième étoile.

Vidéo : Le résumé de France - Maroc

Comment Lionel Scaloni va préparer son équipe pour faire mal aux Bleus du côté de Messi ? Comment Didier Deschamps va-t-il répondre tactiquement à la forme étincelante de La Pulga ?

Qui jouera entre Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté en défense centrale ? Et surtout, qui décrochera la récompense ultime ? Autant de questions dont on a hâte d’avoir les réponses.

Diffusion : Argentine - France, sur quelle chaîne de télévision regarder le match ?

Rendez-vous sur TF1 pour suivre la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France en direct.

Vous ne pouvez être devant votre TV ? Regardez la rencontre Argentine - France en direct sur MYTF1

: Regarder TF1 en direct

Horaire : à quelle heure le match Argentine - France débute ?

Rendez-vous à 15h50 heure française sur TF1 (canal 1) ou MYTF1 pour suivre l'entame de la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 16h00.

Vidéo : Emmanuel Macron dit que les Bleus "l'ont rendu fier"

Lieu de la rencontre Argentine - France

La finale de la Coupe du monde 2022 se jouera au Lusail stadium.