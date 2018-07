Finale de la Coupe du monde : ce sera France-Croatie !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Décidément, ces Croates-là ont de la ressource. Mercredi face aux Anglais, les coéquipiers d’Ivan Perisic (qui a répondu au but de Trippier à la 68e, 1-1) n’ont pas eu à s’en remettre à la séance de tirs au but pour accéder à la première finale de Coupe du monde de son histoire… vingt ans après en avoir été empêchés par Lilian Thuram en demi-finale du Mondial en France. Il a tout de même fallu prendre son mal en patience et que la 2e période de la prolongation soit bien entamée avant que Mario Mandzukic ne délivre les siens (109e, 2-1).

D’ici à dimanche 17 heures, il faudra - au moins - les bienfaits que l’on prête à la victoire et aux mains expertes des kinés mais aussi aux farouches envies de revanche pour redonner des ailes à ces Vatreni. Dans ce Mondial, les joueurs de Zlatko Dalic ont en effet disputé l’équivalent d’une rencontre complète si l'on cumule le temps supplémentaire passé sur le terrain lors de leur 8e de finale (face au Danemark), de leur quart de finale (face à Russie) et, enfin, de cette demi-finale face à l’Angleterre.