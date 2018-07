"Ma finale de rêve" : Nikola Karabatic se réjouit de l'affiche France-Croatie

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Nikola Karabatic est aux anges. Le quadruple champion du monde de handball avec l'équipe de France a tweeté sa joie sitôt le coup de sifflet final, mercredi après la victoire des Vatreni face aux Anglais (2-1). L'arrière gauche du PSG a conservé des liens forts avec le pays d'origine de son père, comme il le racontait à 20 Minutes en janvier dernier juste avant l'Euro qui se déroulait en Croatie : "Par l’éducation, par l’apprentissage que j’ai reçu de mes parents, je crois que j’ai un côté serbo-croate oui, peut-être dans ma manière de voir mon sport, de voir ma vie, d’être toujours à fond sur le terrain, d’avoir envie de gagner."

A l'issue d'un 3e match couperet où tout s'est joué dans la prolongation, les Croates ont fini par accrocher la première finale de Coupe du monde de leur histoire. Ils défieront la France, le pays pour lequel Nikola Karabatic a remporté toutes ses batailles. Une confrontation dont il se réjouit par avance et qu'il souhaite voir arriver le plus vite possible : "Vivement dimanche" ajoute NK... Pas sûr que les coéquipiers de Modric soient si pressés : en plus d'avoir disputé l'équivalent de 90 minutes supplémentaires durant la prolongation du 8e de finale (Danemark), celle du quart de finale (Russie) et, enfin, celle de leur demie (Angleterre), ils disposent d'un jour de moins que les Tricolores pour préparer l'échéance. "Et allez les Bleus", conclue le handballeur.