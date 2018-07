Beyoncé et Jay-Z diffuseront la finale au Stade de France avant leur concert

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Comment se mettre un stade entier dans la poche ? Beyoncé et Jay-Z s'y connaissent en la matière. Le couple le plus cool du hip-hop, "sensible à la portée symbolique du lieu et du match", a annoncé que lors de leur concert, organisé dimanche au Stade de France, que la finale des Bleus sera diffusée sur les écrans géants de l'enceinte dionysienne, là où il y a vingt ans Didier Deschamps et Zidane décrochaient une étoile.

Avant de remuer la tête sur Apeshit, les personnes en possession de billets pour le concert du 15 juillet sont donc invités à venir à Saint-Denis à partir de 16 heures "afin de pouvoir profiter des écrans du stade, ainsi que de ceux de leur production, pour porter les Bleus vers une victoire finale", indique le communiqué de Live Nation France.









