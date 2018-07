Antoine Griezmann : "Que les jeunes aussi disent 'Vive la France, vive la République'"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ces Bleus sont enthousiasmants et d'une fraîcheur inattendue alors qu'ils ne sont plus qu'à quarante-huit heures d'un des matchs - le match (?) - les plus importants de leurs carrières. On comprend au fil de leurs interventions, qu'au-delà d'une réelle décontraction, ils réalisent la portée de ce qu'ils peuvent accomplir, dimanche face aux Croates (17 heures, sur TF1) : broder une étoile de plus sur le maillot de l'équipe de France. Ils en ont sacrément envie pour eux, et pour cette équipe de France qui leur tient à coeur, c'est une évidence. Depuis les pelouses de Russie, ils clament régulièrement leur fierté d'appartenir à ce collectif et à ce pays.





Antoine Griezmann y est une nouvelle fois allé de son élan patriotique, ce vendredi lors de la dernière conférence de presse des Bleus à Istra : "Il faut être fier d'être français, on le dit très peu, on est bien en France, on mange bien, on a un beau pays, une belle équipe de France, de beaux Français (...) et j'ai envie que les jeunes aussi disent 'Vive la France, vive la République'", a exhorté le leader des Bleus, particulièrement en forme à deux jours de France-Croatie.