La tour Eiffel fermée samedi et dimanche pour cause de retransmission de la finale sur écran géant !

Si vous souhaitez aller vous balader du côté de la tour Eiffel ce week-end, il vous faudra revoir vos plans. Le site sera fermé au public durant ces deux jours, à cause des écrans de retransmission sur le Champ-de-Mars qui seront installés à l'occasion de la finale France-Croatie et des festivités du 14 juillet. Pour dimanche, jour de finale, une fan zone sera installée avec plusieurs écrans géants, indique la préfecture de police de Paris. Sa capacité ? 90.000 spectateurs.

Sur le Champ-de-Mars

Il y aura en tout, six portes d’accès. Aussi, la Préfecture de Police de Paris recommande de venir tôt : aux alentours de 13h. La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, avait annoncé l'installation d'un écran géant et d'écrans secondaires sur le Champ-de-Mars en cas de montée de la France en finale, avec la prolongation du dispositif de sécurité établi pour les festivités du 14-Juillet. La direction du monument emblème de la capitale informe par ailleurs les touristes qui ont déjà acheté leur billet qu'ils seront remboursés "automatiquement, dans un délai de 2 mois". En cas de victoire de l'Equipe de France, un dispositif très large d’interdiction de circulation sera mis en place pour permettre aux supporters de rallier le Champs-de- Mars aux Champs Elysées à pieds, sans encombre.

Question sécurité

Ils seront près de 12.000 membres des forces de l'ordre qui seront mobilisés dans Paris et sa région à l'occasion des festivités du 14-Juillet, vendredi soir et samedi, et de la finale du Mondial dimanche, vient d'annoncer le préfet de police. Par ailleurs, 3.000 membres des personnels de secours seront déployés, a précisé Michel Delpuech et plus de 400 agents de sécurité, seront aussi présents.