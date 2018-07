France-Croatie : Nestor Pitana sera l'arbitre de la rencontre

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Déjà présent lors du quart de finale Uruguay-France (0-2), l'arbitre argentin Nestor Pitana sera l'arbitre de la finale du Mondial entre la France et la Croatie dimanche.

A trois jours de la finale, on connaît déjà les arbitres qui officieront lors de France-Croatie dimanche. Le compte Twitter FIFA Média a ainsi annoncé ce jeudi qu'il s'agira de l'Argentin Nestor Pitana. Il sera accompagné de ses deux assistants argentins Hernan Maidana et Juan Belatti, quand le quatrième arbitre sera le Néerlandais, en la personne de Bjorn Kuipers.

Nestor Pitana connaît bien la bande de Didier Deschamps, ayant arbitré le 6 juillet dernier le quart de finale opposant l'Uruguay à laFrance(0-2). Très calme et autoritaire lors de cette rencontre, Pitana avait sanctionné d'un carton jaune Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, lors d'une altercation avec Cristian Rodriguez, et contenu Luis Suarez, très sanguin comme à son habitude.

