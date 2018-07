VIDÉO - La pépite Kylian Mbappé permet à la France de mener 4 buts à 1

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ca y est, le prodige de l'équipe de France a marqué en finale de Coupe du monde ! Kylian Mbappé, 19 ans, a inscrit le quatrième but français à la 65e minute, d'une magnifique frappe du droit.

En marquant le quatrième but français lors de la finale de Coupe du monde contre la Croatie, Kylian Mbappé est devenu le deuxième plus jeune buteur d'une finale de Mondial derrière... Pelé ! Placé aux 25 mètres dans l'axe, le joueur du Paris Saint-Germain est servi par Lucas Hernandez. L'attaquant de 19 ans a le temps de contrôler, de décaler un peu son ballon sur sa droite, et de frapper du droit. La balle atterrit dans le petit filet droit de Subasic, son ancien coéquipier à l'AS Monaco.

Il s'agit du quatrième but de Kylian Mbappé dans cette compétition. C'est autant qu'Antoine Griezmann, mais moins qu'Harry Kane, qui avec six buts devrait terminer meilleur buteur de cette Coupe du monde.

