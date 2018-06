France-Argentine : le but de Benjamin Pavard en VO !

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

COMME DES GOSSES - Grâce à une caméra en cabine commentateurs, les équipes du Mag de TF1 ont capté les images de l’explosion de joie de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sur le but de Benjamin Pavard contre l’Argentine, samedi, en huitième de finale de la Coupe du monde. Une séquence à voir et à revoir.