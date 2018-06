France-Argentine : l'histoire penche en faveur de l'Albiceleste

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Cela fait quarante ans tout pile que la France et l'Argentine n'ont plus croisé le fer en Coupe du monde. Samedi 30 juin à Kazan (à 16h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), les Bleus vont retrouver l'Albiceleste, miraculée du premier tour. Les deux équipes ouvriront le bal des huitièmes de finale du Mondial russe. Ce sera seulement la troisième confrontation entre le finaliste du dernier Euro et le finaliste du Mondial 2014 dans la compétition suprême. À chaque fois, ce sont les Sud-Américains qui se sont imposés.



1930 et 1978, les deux précédents

En 1930, à l'occasion de la première Coupe du monde, la France affronte l'Argentine dans la seule poule de quatre, avec une première place directement qualificative pour les demies. Ultra-favorite de cette rencontre, l'Albiceleste ouvre le score sur un coup franc de Luigi Monti. Mais, alors qu'il joue la 84e minute, l'arbitre brésilien Almeida-Rego siffle la fin du match. Le public gronde, les officiels discutent avec lui. Finalement, il rappelle les joueurs partis à la douche pour disputer les six dernières minutes. Les Argentins l'emportent 1-0.



Quarante ans plus tard, 1978 signe les retrouvailles entre les deux nations en Coupe du monde. Lors de ce match de premier tour, joué dans une ambiance au couteau (la question du boycott du Mundial s'est posée, vu le respect des droits de l'Homme en Argentine, ndlr), les Bleus tiennent tête au pays organisateur et futur vainqueur de l'épreuve. Après avoir trouvé la faille sur un penalty controversé, suite à un contact avec Marius Trésor, Luque offre la victoire aux Argentins d'une frappe lointaine. Entre temps, Michel Platini égalise pour l'équipe de France à l'heure de jeu tandis que Six loupe le but du break dix minutes plus tard.

Les Bleus sans victoire 1986