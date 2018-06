Avec la manière, les Bleus en quarts de finale !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Métamorphosée ! Samedi à Kazan, l'équipe de France, que l'on trouvait si moribonde jusque-là, s'est transfigurée au moment de défier Lionel Messi et les siens en 8es de finale. Un doublé de Mbappé, un but immense de Pavard (on vous le remet ci-dessous pour le plaisir des yeux) et un penalty de Griezmann ont eu raison de l'Albiceleste.









Les réponses de Di Maria, Mercado et Agüero, en toute fin de match, n'ont pas suffi. Après quatre-vingt dix minutes rondement menées, jusqu'à des arrêts de jeu bien tendus, les Bleus s'offrent donc leur place en quarts de finale, objectif fixé par la Fédération.





La suite, c'est donc un match de haut vol que l'équipe de France jouera le 6 juillet à 16 heures à Nijni Novgorod. Les Français, privés de Matuidi pour ce match, affronteront le vainqueur du huitième de finale qui se dispute ce samedi à 20 heures à Sotchi, entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Uruguay de Cavani et Suarez (un match à suivre ici).



