La Kazan Arena, le "grand écrin" qui accueillera France-Argentine

Les Bleus affronteront, samedi (16 heures), l'Argentine pour un 8e de finale brûlant dans la Kazan Arena : un lieu qui a plutôt réussi à la France et qui est doté du plus grand écran HD du monde.

L'enceinte est spectaculaire. Certes un peu moins que celle d'Ekaterinbourg (où les Bleus ont joué face au Pérou), mais tout de même. La Kazan Arena a été inaugurée en 2013, avec l'ambition affichée pour la capitale du Tatarstan de tenir son rang de capitale sportive de la Russie. Située à 825 km de Moscou, l'enceinte dotée du "plus grand écran haute-définition du monde, avec une surface totale de 3.700 mètres" a coûté la modique somme de 237 millions d'euros, explique la Fifa. D'une capacité de 45.000 places, le stade a été conçu avec l'aide des personnes chargées de la conception du stade de Wembley et d'Arsenal et c'est le FC Rubin Kazan qui y réside. En 2014 après un match contre le Torpedo de Moscou, 521 supporters du Rubin avaient été détenus après que des engins pyrotechniques avaient mis le feu aux sièges.

Pour la petite histoire, le stade est multifonctions et accueille aussi bien des concerts que des manifestations culturelles. Début juin, la France a dominé l'Australie pour son premier match dans cette Coupe du Monde. Et puis en 2015, il a surtout accueilli... les Mondiaux de natation. La France y avait gagné six médailles, dont quatre en or et pas moins de 12 records du monde étaient tombés. On aimerait bien y voir un signe, voyez-vous.

