Thauvin : "J’ai cru que Mbappé était en scooter sur le terrain tellement il allait vite"

En inscrivant un doublé samedi face à l’Argentine, permettant ainsi à la France de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de monde, Kylian Mbappé a acquis un nouveau statut chez les Bleus. Rarement un jeune prodige de 19 ans avait montré autant de qualités dans une compétition comme celle-ci.

Si le public français semble désormais totalement sous le charme de l'attaquant du PSG, ses partenaires sont eux aussi hypnotisés par ses performances. En conférence de presse ce dimanche, Florian Thauvin s’est montré très élogieux à son égard. "Il a d'énormes qualités, il les exploite très bien pour le collectif et nous on s’en réjouit", a déclaré le joueur de l’OM qui faisait lui ses grands débuts en Coupe du monde en entrant en jeu face à l'Albiceleste.

Il a notamment été bluffé par la vitesse de Kylian Mbappé sur l’action qui conduit au penalty, transformé par Antoine Griezmann à la 13e minute. "Il est parti de notre camp et fait une course de 50 mètres pour obtenir un penalty. C’est incroyable ! A un moment donné, je me suis demandé s’il n'était pas en scooter sur le terrain tellement il allait vite", a confié Florian Thauvin.





Depuis il a d’ailleurs rebaptisé l’ancien Monégasque "37" "car il a fait une pointe à 37 km/h contre l'Argentine", a-t-il confié.









Antoine Griezmann est lui aussi passé en conférence ce dimanche et s’est montré ravi de voir Kylian Mbappé, alias "Kyky" comme lui le surnomme, monter ainsi en puissance dans la compétition. "La première fois qu’on le voit, on se dit : quel joueur ! Aujourd’hui, il confirme ce qu’on dit de lui".

"Après le match, il était tranquille, serein, comme après tous les autres matches"

Mais plus que sa vitesse, c’est surtout le mental du Parisien qui a surpris le Colchoneros. "Il impressionne par sa pointe de vitesse mais aussi pour sa tranquillité. Dans les vestiaires et dans le tunnel du stade, il était tranquille, heureux de jouer ce match", a souligné Antoine Griezmann.

Une placidité que Kylian Mbappé a visiblement su conserver à l’issue de la rencontre et en dépit de ses deux buts si décisifs. "Après le match, il était tranquille, serein, comme après tous les autres matches. Je n’ai pas vu de changement", a indiqué Florian Thauvin.

Les deux joueurs ont par ailleurs salué l’état d’esprit et la force de caractère du groupe de Didier Deschamps. "Le match d’hier a créé une dynamique. C’est un match modèle pour nous. L’équipe a su réagir quand c’était compliqué. Ça va nous donner beaucoup de force pour la suite", a déclaré l’ailier marseillais. "On vit bien ensemble, ça rigole énormément. Et ça se voit sur le terrain", a poursuivi Antoine Griezmann, avant de conclure : "J’espère que cette mentalité et cet état d’esprit va rester le plus longtemps possible". Les supporters français aussi.