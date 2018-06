France-Argentine : Domenech battu, Mbappé à l'égal de Pelé... un match fou et des records à la pelle

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La France poursuit sa route en Coupe du monde et continue de façonner sa riche histoire. En s’imposant, samedi, contre l’Argentine en 8e de finale, les hommes de Didier Deschamps ont emmené la sélection tricolore en quart de finale de la compétition planétaire pour la septième fois, après 1938, 1958, 1986, 1998, 2006 et 2014.



Mieux, les Bleus surfent sur la meilleure série de leur histoire en atteignant le Grand huit d’un tournoi majeur pour la quatrième fois d’affilée : les Coupes du monde 2014 et 2018, donc, mais également les championnats d’Europe 2012 et 2016.



Mbappé dans les pas de Pelé

Au rayon récompenses individuelles, Kylian Mbappé a crevé l’écran face aux Argentins. Auteur d’un doublé dans un match de Coupe du monde à seulement 19 ans et 6 mois, il est le plus jeune Français à réussir cet exploit et le deuxième au niveau mondial après un certain… Pelé (17 ans et 8 mois en 1958). Même comparaison prestigieuse en ce qui concerne le nombre de buts marqués lors d’un Mondial. Avec trois unités, le pensionnaire du PSG bat le record tricolore de précocité et se place juste derrière la légende brésilienne. En Suède, en 1958, Pelé avait terminé champion du monde avec six réalisations…

Enfin, dès le coup d’envoi de cette rencontre qui fera date, Didier Deschamps est devenu le sélectionneur français le plus capé de l'histoire des Bleus. Avec 80 matches au compteur, le champion du monde 1998 a dépassé Raymond Domenech.

>> Revivez en vidéo le match XXL de Kylian Mbappé