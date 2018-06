La moitié des buts du jours inscrits par des joueurs du PSG

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Edinson Cavani... Au terme de cette première journée de huitièmes de finale, alors que dix buts ont été inscrits, la moitié a été marquée par des joueurs du PSG. De quoi faire plaisir au club de la capitale qui en a allègrement profité pour tweeter sur ses champions.

On commence par Angel Di Maria qui égalise après le but d'Antoine Griezmann sur penalty. Peu avant la mi-temps, l'Argentin s'est distingué par une magnifique frappe à 28 mètres des cages françaises, soit le but le plus lointain du tournoi.





Kylian Mbappé, lui, s'est carrément offert un doublé. A la 64e minute, il élimine deux joueurs dans la surface et tire. Puis, quatre minutes plus tard, sur une passe d'Olivier Giroud, rebelote.



Le second doublé de la journée est signé Edinson Cavani. A la septième minute du match opposant l'Uruguay au Portugal, sur un centre de Luis Suarez, la tête de Cavani fait des merveilles.







A la 62ème, Cavani remet ça. Il frappe sans réellement contrôler. Il enroule la balle qui trompe le gardien portugais Rui Patricio. Un geste parfait.







