Après sa main face à l'Australie, Umtiti se moque... de lui-même

Samuel Umtiti n'est pas rancunier. Coupable, ce samedi midi, d'une main dans sa surface, permettant à l'Australie d'égaliser par l'intermédiaire de Mile Jedinak, le défenseur des Bleus n'a pas été épargné sur les réseaux sociaux. Son geste inexplicable a été repris et parodié, donnant lieu à des dizaines de photomontages. L'un d'eux, montrant le joueur du FC Barcelone en plein dunk, a particulièrement marqué les esprits.



De retour dans le vestiaire tricolore, quelques minutes après la victoire à l'arrachée de la France (2-1) sur les Socceroos, Umtiti a fait preuve d'une grande autodérision. Le coéquipier de RaphaëL Varane s'est amusé de ce détournement en le publiant dans une story Instagram, accompagné de plusieurs smileys (voir ci-dessous).







"Je pensais que le ballon était déjà passé"



Sur TF1, Samuel Umtiti est revenu sur sa main flagrante qui aurait pu coûter cher aux Bleus. "Au moment où je me retourne, je pensais que le ballon était déjà passé", a-t-il expliqué. Ce sont des faits de jeu. On est habitué à ça à chaque match. J'ai réussi à me re-concentrer tout de suite, grâce à mes coéquipiers. Il fallait penser à la gagne, rien qu'à la gagne. Des erreurs comme ça, ça arrive. Il faut les assumer et vite passer à autre chose."