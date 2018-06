France–Australie (2-1) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les Bleus se sont imposés 2 à 1 face à l'Australie pour leur première rencontre dans cette Coupe du monde. Mais dans la difficulté, sans rassurer et sans séduire.

Ouf ! Il a fallu attendre la 80e minute et le but de Paul Pogba pour connaître la délivrance dans ce match entre la France et l'Australie.

Le match en bref

Que ce fut difficile pour l’équipe de France ! Peu inspirés et jamais flamboyants, les Bleus ont eu beaucoup de mal à percer la défense australienne.





Après une première mi-temps sans but, les Français ouvrent le score sur penalty à la 58<sup style="font-family: Calibri, sans-serif;">e</sup> minute. Du droit, Antoine Griezmann pousse le ballon côté gauche des cages australiennes. Mathew Ryan reste cloué sur place. Mais l’euphorie est de courte durée puisque quatre minutes plus tard, les Socceroos égalisent également sur penalty après une grossière faute de main de Samuel Umtiti dans la surface de réparation française.

Paul Pogba, bien servi par Olivier Giroud en profondeur et dans l’axe, sauve l’équipe de France à la 81<sup>e</sup> minute. Le ballon lobe le gardien australien et rebondit derrière la ligne avant d’en ressortir. Mais les arbitres du match valident le but français sans faire appel à la VAR.

Un homme dans le match

Critiqué après le match des Bleus face aux Etats-Unis, Hugo Lloris a été décisif aujourd’hui. Dès la 17e minute, alors que Corentin Tolisso était à deux doigts de pousser le ballon au fond des filets du capitaine de l’équipe de France, ce dernier a eu la main ferme pour empêcher le but contre son camp du joueur du Bayern Munich.









La stat qui tue

Après la victoire 3-0 face au Honduras en 2014, c’est la deuxième fois que l’équipe de France remporte son premier match en Coupe du monde. Avant, elle restait sur deux matches nuls et une défaite.