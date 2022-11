Coupe du monde 2022, France - Australie - Adrien Rabiot en mode héros

COUPE DU MONDE 2022 - Voici les réactions des joueurs de l'équipe de France après le succès face à l'Australie (4-1) au micro de TF1 et Saber Desfarges. Tous ont salué la performance collective.

L'équipe de France a très bien entamé son Mondial. Large vainqueur de l'Australie (4-1) lors de son entrée en lice dans la compétition, les hommes de Didier Deschamps ont fait preuve d'une force mentale à toute épreuve.

Didier Deschamps inquiet pour Lucas Hernandez

Secoués par le but australien et la blessure de Lucas Hernandez, les Français ont dû attendre la demi-heure de jeu avant d'égaliser, puis dérouler. Voici leurs réactions après cette large victoire au micro de TF1 et de notre envoyé spécial Saber Desfarges.

Adrien Rabiot (TF1)

"C'est une entame parfaite. On a été un peu secoués au début, puis on a bien réagi. Puis on a fait la différence en seconde période. Je suis content d'avoir marqué et délivré une passe pour Olive (Giroud). C'est surtout une victoire collective. On a été bien compacts et on a surtout bien réagi."

Olivier Giroud égale le record de buts en Bleus de Thierry Henry

"On en a parlé il y a deux jours lui et moi. Je lui avais dit que si j'avais l'occasion de lui faire une passe, je lui en ferais une. C'était la meilleure option de lui faire la passe."

Dayot Upamecano (TF1)

"Avec 'Ibou' (Konaté), on a joué presque quatre ans ensemble (au RB Leipzig), on se connaît par cœur. Avec Benji et Lucas on s'entend bien aussi. On a pris confiance."

Aurélien Tchouameni (TF1)

"Oui forcément, on voulait gagner ce premier pour se mettre en confiance pour le début de la Coupe du monde. En première mi-temps, l'entame n'était pas bonne."

"Forcément, c'est notre objectif premier de se qualifier en 8e. Je l'ai dit à l'arbitre (pour les coups) et il s'en est excusé à la fin du match."