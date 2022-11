Coupe du monde 2022, France - Australie : Deschamps inquiet pour Lucas Hernandez

COUPE DU MONDE 2022 - Interrogé par Saber Desfargers pour TF1, après la victoire de la France contre l'Australie (4-1), Didier Deschamps s'est montré inquiet pour Lucas Hernandez, blessé au genou.

Voici les réactions de Didier Deschamps, et Olivier Giroud après la large victoire de l'équipe de France face à l'Australie (4-1), lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Nouveau coup dur pour les Bleus : Lucas Hernandez blessé

Les deux hommes ont évoqué la blessure de Lucas Hernandez en première période. Le joueur du Bayern s'est blessé au genou droit.

Deschamps inquiet pour son joueur (TF1)

"Même si on a été refroidis au départ, on a fait ce qu'il fallait après. On aurait pu avoir un score plus large. Certainement que l'Australie a perdu un peu de physique en première période."

"(Lucas Hernandez) Il va faire des examens, mais bon ça me semble assez grave. C'est le gros point noir de ce soir."

Les chiffres de France - Australie : Kylian Mbappé rejoint Zidane et Platini

Pavard impacté (TF1)

"Je suis très triste pour lui ce soir... Je pense que ça m'a affecté , même sur le terrain. C'est un super mec, au Bayern on est toujours ensemble."

Giroud lui dédie la victoire (TF1 - Le Mag)

"On a une grosse pensée pour "Luki", Lucas, qui s'est blessé. On veut lui dédier ce match à lui. Parce qu'on perd un autre collègue dans cette compétition."

Olivier Giroud égale le record de buts de Thierry Henry