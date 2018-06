France-Australie : le deuxième but des Bleus finalement retiré à Pogba

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

La Fifa a annoncé ce dimanche avoir retiré le deuxième but attribué à Paul Pogba face à l'Australie (2-1). C'est finalement l'Australien Aziz Behich, qui a dévié la trajectoire sur le but, qui apparaît sur le tableau d'affichage officiel de la rencontre.

Accordé dans un premier temps à Paul Pogba, le deuxième but de l'équipe de France lors du premier match du groupe C entre la France et l'Australie (2-1), samedi, a finalement été retiré au milieu de terrain tricolore. La Fifa a indiqué ce dimanche avoir finalement attribué cette réalisation à l'Australien Aziz Behich, qui a dévié le cuir sur la tentative du Mancunien, à la 81e minute de jeu.

Ce dimanche, "La Pioche" considérait dimanche qu'il avait eu "90% de chance" dans ce but. "Je le compte pour moi, mais j'ai eu 90% de chance. J'étais vraiment content que la balle entre et qu'on gagne le match. On a eu les trois points, c'était ça l'objectif", a-t-il confié au micro de TF1 dans Téléfoot.

"Je suis passé du plus gros transfert du monde à joueur le plus critiqué du monde"

"Dans ma prestation, il y a des bons et des mauvais moments. J'ai eu la chance d'être décisif, c'est important. On peut et on doit faire mieux", a déclaré l'ancien joueur le plus cher du monde avant d'ajouter : "Pour moi, tant que je suis sur le terrain, ça va. Jouer une Coupe du monde, c'est un rêve. C'est le terrain vert qui parle et parlera toujours. Je suis passé du plus gros transfert du monde à joueur le plus critiqué du monde. Devenir le patron, je l'ai dit, je veux le devenir. C'est des paroles. Ça reste sur le terrain. C'est quelque chose que j'ai dans le cœur, je ne joue pas un rôle. Ça se fait naturellement, il ne suffit pas de le dire."