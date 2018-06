France-Australie : Griezmann-Mbappé-Dembélé devant ?

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

A-t-on eu un aperçu ce mercredi à l'entraînement le onze qui pourrait être aligné par Didier Deschamps lors de France-Australie samedi ? C'est fort probable. A l'occasion d'une opposition lors de la séance d'entraînement ce mercredi au stade Glebovets, Didier Deschamps a aligné une formation aux allures de onze probable.

Ainsi, comme le rapportent L’Equipe et Le Parisien, le sélectionneur des Bleus a constitué un onze composé d'Hugo Lloris dans les buts, accompagné de la charnière type Varane-Umtiti, avec en soutien dans les couloirs Lucas Hernandez et Benjamin Pavard à la place de Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Au milieu de terrain, Corentin Tolisso prendrait la place de Blaise Matuidi, aux côtés de N’Golo Kanté et Paul Pogba.





Giroud sur le banc ?

En attaque, Deschamps aurait décidé de renouveler le trio composé d'Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, dans un rôle axial, qui avait été testé avec succès contre l’Italie en amical il y a dix jours (3-0).

Dans cette optique, les grands perdants de ce début de Mondial se nommeraient Benjamin Mendy, relégué sur le banc par Lucas Hernandez, et Olivier Giroud, pourtant considéré comme un membre important du dispositif de Deschamps ces derniers mois.