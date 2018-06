France-Australie : Mbappé, plus jeune Français à débuter un Mondial

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A 19 ans et des poussières, Kylian Mbappé foule la pelouse de Kazan avec un record : celui du "plus jeune joueur l'histoire de l'équipe de France à disputer un match dans un tournoi majeur".

On admire ses prouesses sur le terrain et une certaine maturité parfois déconcertante pour son jeune âge, mais on oublie justement que c'est le benjamin de l'équipe de France et, surtout, le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus a disputer un match dans un tournoi majeur, que ce soit l'Euro ou le Mondial, selon Opta Jean, spécialiste en statistiques.





Aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeune prodige du foot français est devenu un incontournable en équipe de France grâce à ses performances sur les terrains. La preuve : sur ses sept derniers match en sélection, il a été décisif... à sept reprises, avec un doublé en match amical face à la Russie en mars dernier !