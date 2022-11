Coupe du monde 2022 : Olivier Giroud meilleur buteur des Bleus avec Henry

COUPE DU MONDE 2022 - Auteur d'un doublé lors de France - Australie (4-1), Olivier Giroud a égalé le record de buts en équipe de France de Thierry Henry (51 buts). Le voilà dans l'histoire.

Olivier Giroud, entre dans l'histoire de l'équipe de France. Auteur d'un doublé lors de la rencontre entre la France et l'Australie, match comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, le buteur de l'AC Milan a marqué ses 50e et 51e buts avec le maillot de l'équipe de France. Le voilà désormais co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec Thierry Henry (51 buts).

Les chiffres de France - Australie

Premier doublé pour Giroud en Coupe du monde

Voilà aussi Giroud avec un 3e but en Coupe du monde. Le premier remontait à la Coupe du monde 2014 face à la Suisse, également en phase de groupes. Muet en 2018, il a marqué son premier doublé en Coupe du monde.

Encore un coup dur pour les Bleus : Lucas Hernandez blessé

Dans le top 10 des plus vieux buteurs du Mondial

A 35 ans et 420 jours, Giroud est aussi devenu le 10e plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du monde de football. Le plus vieux buteur reste à ce jour le Camerounais Roger Milla à 42 ans et 39 jours.