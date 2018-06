France-Australie : place à l'audace dans le onze de Didier Deschamps ?

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Au moment d'effectuer sa composition d'équipe contre l'Australie, et plus précisément sa ligne d'attaque, deux options se présentent à Deschamps. La première : faire confiance à Giroud, qui demeure tout de même le meilleur buteur des Bleus depuis sa prise de fonction en 2012. L'attaquant de Chelsea, du haut de son 1,92m, présente l'avantage d'apporter une présence physique importante dans la surface de réparation.

Autre possibilité, aligner Griezmann "en faux 9" et l'associer au duo juvénile (respectivement 21 et 19 ans) Dembélé-Mbappé, pour proposer un cocktail explosif. Et c'est vers cette option que devrait se tourner le coach national pour affronter les "Socceroos" ce samedi, à 12h, à Kazan.















La complicité naturelle ce de trio a déjà été entrevue lors du match amical France-Italie (3-1) disputé le 1er juin dernier. Et ce soir-là, grâce à une capacité exceptionnelle à prendre les espaces, Dembélé, Griezmann et Mbappé avaient fait des misères à l'arrière-garde italienne...





Les compositions probales:

France : Lloris- Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Dembélé, Griezmann, Mbappé.

Australie : Ryan - Behich, Milligan, Sainsbury, Ridson - Luuongo, Rogic, Mooy - Kruse, Nabbout, Leckier