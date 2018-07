France-Belgique (1-0) : les Bleus sont en finale !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Pas besoin de prolongation, encore moins de séance de tirs au but. Juste avant l’heure de jeu (51e), c’est le défenseur central Samuel Umtiti qui, du sommet du crâne a ouvert le score et les portes de la finale à l’équipe de France, mardi face aux Belges (1-0). Au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, les Bleus ont tenu le choc face à des Diables rouges entreprenants.

Acceptant de laisser les Belges faire le jeu tout en se reposant sur un Lloris des grands soirs (22e, 80e), les Français ont bien tenté de s’approcher des cages de Courtois sans trouver la faille.





La faute parfois à leur imprécision (celle de Giroud, par exemple), parfois aux segments immenses du gardien des Blues. Après "nonante" minutes (et six minutes d'arrêt de jeu) et alors que les Champs-Elysées se remplissaient, la France se hisse en finale de la Coupe du monde, comme en 2006 et, surtout, comme il y a vingt ans pile ! Le 15 juillet, les hommes de Deschamps affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale, celle qui oppose ce mercredi (20 heures à suivre sur TF1) au Stade Loujniki de Moscou, la Croatie à l’Angleterre.