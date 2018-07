France - Belgique : à la veille de la demi-finale, Kanté et Pavard s'entraînent à part, Mbappé absent

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre la Belgique et la France (20h sur TF1), plusieurs joueurs se sont entraînés à l'écart du groupe "par précaution". Kylian Mbappé ne s'est lui pas entraîne et a suivi des soins.

Petite inquiétude cet après-midi mais rien de grave semblerait-il. L'attaquant Kylian Mbappé était absent de l'entraînement collectif pendant le quart d'heure ouvert à la presse, tandis que le milieu N'Golo Kanté et le latéral Benjamin Pavard sont restés à part. En conférence de presse, Didier Deschamps a parlé d'aménagement "par précaution" et n'envisage "pas de forfait" pour la demi-finale contre la Belgique mardi. "Il n'y a pas de forfait", avait dit le sélectionneur avant la session dans le stade de Saint-Pétersbourg, évoquant une "séance aménagée par précaution". "Mais tout le monde devrait être opérationnel demain", avait-il aussi assuré.





Pendant que dix-sept joueurs de champ et les trois gardiens s'échauffaient, Kanté et Pavard sont restés à part en compagnie d'un préparateur physique, trottinant autour du terrain. Pavard avait reçu une béquille de la part de Luis Suarez lors du quart de finale contre l'Uruguay vendredi à Nijni Novgorod (2-0). "Je la ressens encore aujourd'hui (dimanche), mais tout va bien", avait-il dit dimanche en conférence de presse. "Je suis un guerrier, je mouille le maillot et je suis apte, prêt à aller au combat", avait-il ajouté.