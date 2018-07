Enfants, Thorgan et Eden Hazard posaient avec le maillot bleu de Zidane

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

À quelques jours de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique mardi 10 juillet (à 20h en direct sur TF1), une photo des Diables rouges Thorgan et Eden Hazard, avec le maillot des Bleus, est apparue sur les réseaux sociaux. D'où vient-elle ce cliché des deux Belges ?

Le coeur d'Eden Hazard va-t-il balancer pendant France-Belgique ? Après avoir précité la chute du Brésil (2-1) en quarts de finale de la Coupe du monde, le capitaine des Diables rouges va retrouver les Bleus mardi 10 juillet en demi-finale de la Coupe du monde (à suivre en direct à 20 heures sur TF1 et en live commenté sur LCI). Ce match entre les deux pays voisins aura une saveur particulière pour l'attaquant de Chelsea. En effet, sur Twitter, une photo prise il y a plusieurs années refait surface depuis qu'on sait que les deux nations vont s'affronter.



>>> Quel bilan pour les Bleus face aux Diables rouges ?







Dans leur documentaire "Au bout d'un rêve", qui revenait sur l'amitié qui unit les deux footballeurs belge Eden Hazard et Christian Benteke, les réalisateurs Thomas Bricmont et François Verbeeren avaient déterré des photos d'archives de la fratrie Hazard. Des images reprises par la suite par Yokohama, sponsor de Chelsea, pour les besoins d'un spot télévisé. Sur l'une d'elles, on peut y voir (de gauche à droite, ndlr) les trois frères, Kylian, Thorgan et Eden, enfants, posant avec le maillot de l'équipe de France, floqué du numéro 10 et au nom d'un certain... Zinedine Zidane. "Ce serait un rêve de l'avoir comme entraîneur. C'était mon idole quand j'étais petit. J'ai énormément de respect pour lui", confiait d'ailleurs le Belge sur RTL TVI avant le coup d'envoi du Mondial russe.

En 2008, des émissaires de la Fédération française de football avaient approché Eden Hazard pour le faire jouer avec les Bleus. Il n'avait pas répondu favorablement à l'offre de son pays d'adoption, préférant sa Belgique natale.



>>> Toutes les infos de la Coupe du monde 2018