Kylian Mbappé : "Je n’ai pas les mots"

Ecrit pour TF1

L’attaquant français est revenu sur la qualification pour la finale, acquise aux dépens de la Belgique, sur un but d'Umtiti (1-0). Et s’il a déjà connu beaucoup de chose dans sa jeune carrière, l’international ne revient toujours pas de ce que lui et ses coéquipiers ont accompli. Mbappé n’a que 19 ans, des étoiles plein les yeux et peut-être bientôt une de plus sur le maillot.