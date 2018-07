France-Belgique : l'énorme match des Bleus en chiffres

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Quatre-vingt seize minutes négociées de main de maître par onze Français sérieux et appliqués. Les Bleus ont laissé le ballon aux Diables rouges (40% de possession), Hugo Lloris a réalisé des arrêts indispensables, Raphaël Varane a régné dans sa surface quand Samuel Umtiti s'amusait dans celle des Belges et Mbappé et Griezmann ont débordé leurs adversaires à chacun de leurs coups de rein. On peut le dire : mardi à Saint-Pétersbourg, le plan s'est déroulé sans accroc. Et les Français vont pouvoir regarder l'autre demi-finale qui oppose ce mercredi la Croatie à l'Angleterre avec la satisfaction du travail bien fait... que ces statistiques soulignent.





103





Il y a eu le buteur, Samuel Umtiti. Et il y au Hugo Lloris. Auteur d'arrêts décisifs de grande classe face à la Belgique, le gardien de Tottenham est entré un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France en égalant le nombre de sélections de Didier Deschamps avec les Bleus. Il fera donc mieux que son sélectionneur dès dimanche lors de la finale de la Coupe du monde.





1





Mais Didier Deschamps a de quoi se consoler. En plus d'être le sélectionneur français à avoir passé le plus de temps à la tête des Bleus, voilà désormais qu'il est le premier à mener ses hommes en finale de deux tournois majeurs.









6





Comme le nombre de tacles réussis par Blaise Matuidi. Le seul joueur français à avoir fait mieux que lui était... Didier Deschamps, lors du Mondial 98. Un signe ?









15

Comme le nombre de dribbles tentés par Kylian MBappé. Selon Opta, aucun joueur français n'avait fait mieux en Coupe du monde depuis l'édition 1966.





48





N'Golo Kanté, ce héros.... Le Français est le joueur à avoir récupéré le plus de ballons dans ce Mondial. Une statistique qu'on aime autant que la photo d'illustration choisie par Opta.





7





Taux de réussite ? 100%. Hugo Lloris a arrêté les sept derniers tirs cadrés qu'il a subis dans ce Mondial. Si ça c'est pas de l'efficacité, on ne sait pas ce que c'est...





19,1





Comme les millions de téléspectateurs qui étaient devant TF1 pour suivre France-Belgique mardi soir. Un chiffre qui se passe de commentaires, non ?