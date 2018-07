France-Belgique : dans quelle ville voir la demi-finale des Bleus sur écran géant ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La ferveur sera à son comble. On pense ne pas se tromper en vous disant que dès 20h, ce mardi soir, la France va s’arrêter pour apporter tout son soutien à son équipe nationale, qui se battra pour une place en finale de Coupe du monde face à la Belgique à Saint-Pétersbourg. Alors que les supporteurs des Bleus devraient être plus nombreux que ceux des Diables rouges dans les tribunes russes, les tricolores qui n’auront pas pu faire le déplacement jusqu’au bord de Baltique ne seront pas privés de liesse populaire pour autant.

Il y a les traditionnels bars, cafés et restaurants, qui seront pris d’assaut et auprès de qui il aura mieux fallu réserver. Mais le totem indispensable à toute bonne célébration sportive populaire reste l’écran géant. De nombreuses villes en France mettent en place des fan-zones pour la soirée. De quoi rappeler à tous de très bons souvenirs… et s’en créer d’autres.







Un conseil : arrivez tôt pour éviter de rater le début du match.





Paris





Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville où sera installé un écran de 62 m² . Comme pour le festival Fnac Live la semaine dernière, la zone sera fermée et pourra accueillir jusqu’à 20.000 personnes. L’entrée se fera par l’avenue Victoria à partir de 18h. Les spectateurs sont "invités à venir sans sac, pour faciliter les contrôles de sécurité à l’entrée de la zone", précise la mairie de Paris sur son site.











Cannes





L’écran géant sera installé au cœur du marché Forville où près de 1400 personnes pourront assister au match, précise Nice-Matin. L’accès à la zone sécurisée se fera à partir de 19h.

















Nice









Les amateurs de jazz cèdent la scène du Nice Jazz Festival dans le jardin Albert Ier pour laisser place aux fans de foot. "L’occasion d’encourager nos Bleus et leur capitaine, l’enfant du pays Hugo Lloris", souligne la mairie sur Twitter.



















Toulouse









La Ville rose a prévu trois écrans à la Prairie des filtres où près de 20.000 personnes sont attendues. Les portes ouvriront dès 17h avec les fouilles et palpations en vigueur. Point pratique : la mairie précise que le Cours Dillon sera fermé à la circulation.























Strasbourg









Après le quart de finale France-Uruguay, le Jardin des Deux Rives accueillera les supporteurs des Bleus avec des animations dès 18h. L’avant-match sera assuré par le speaker du stade de la Meinau, indique les DNA. Là aussi, l’accès au site sera contrôlé.



















Lille





Le Zénith de Lille et ses 5000 places sont déjà complets pour le match de ce soir mais les Nordistes pourront se rendre à Roubaix où un écran géant sera installé sur la Grand Place. Le maire lui-même l'a annoncé sur Twitter.



























Montpellier









L’écran géant prendra place devant la mairie, sur le parvis Georges Frêche. Là aussi, un filtrage sera installé à l’entrée.























Rennes









Près de 25.000 supporteurs sont attendus sur l’esplanade Charles de Gaulle où est installée une fan-zone. Ils pourront regarder le match sur un écran géant de 84m2. L’accès se fera à partir de 17h15 rue d’Isly et cours des Alliés, souligne Ouest France.











Et pour ceux qui seront dans le train au moment du match, le SNCF annonce que le match sera diffusé via son portail Wifi en cliquant sur l'icône TF1.