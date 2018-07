France-Belgique : pour les parieurs, les Bleus sont favoris

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais durant cette Coupe du Monde, les bookmakers font un carton plein. En France, la phase des poules a suscité 363 millions d'euros de mises, selon l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) et la Française des Jeux (FDJ). Les trois premières rencontres disputées par l'Equipe de France ont généré plus de 39 millions d'euros, précisent-elles. Et "plus on avance dans la compétition, plus il y a de mises", commente le directeur marketing de PMU, Samuel Loiseau auprès de l'AFP, ajoutant que "pour chaque match des Bleus, on recrute cinq fois plus de parieurs qu'un match normal".

Les parieurs avaient misé sur une victoire de l'Uruguay

Alors à deux jours du choc qui enverra la France ou la Belgique en finale de la Coupe du Monde, qu'en pensent les parieurs ? Chez les rois des paris, en Angleterre, la France part (petitement) favorite dans ce match face à la Belgique. Sur le site de William Hill, par exemple, la côte de la France est à 2.37 quand celle de Belgique affiche une côte à 3.10. Dans le détail et toujours chez nos voisins, c'est Antoine Griezmann qui va marquer et envoyer la France en finale. En France, c'est sensiblement la même chose : les Bleus possèdent une côte de 2.55 et la Belgique, 3.20. Et 71% des parieurs ont misé sur une victoire de la France. Pour France-Uruguay, la grande majorité des parieurs avaient misé sur une victoire des hommes de Didier Deschamps.. De bon augure pour la suite...