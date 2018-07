Avant France-Belgique, révisez les belgicismes utilisés dans le foot

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les Belges possèdent leur propre lexique pour parler de football. Influencé par le français, l’une des langues officielles du pays, et l’anglais, cela donne des belgicismes dont nous vous décryptons le sens ci-dessous.

Carte jaune / carte rouge : il s’agit tout simplement d’un carton jaune / carton rouge

Referee ou ref : l’arbitre. Il s’agit en fait du mot anglais et de son diminutif

Coup de coin : corner. L’expression était notamment utilisée par Jean-Michel Larqué lorsqu’il commentait les matches sur TF1.

La latte : la barre transversale

Un shot : un tir. Là aussi, il s’agit du mot anglais

Un back droit / gauche : un latéral droit / gauche. Mélange d’anglais – back signifie arrière – et de français.

Le petit rectangle : il s’agit des six mètres. Le grand rectangle désigne la surface de réparation

Un coup de réparation / un coup de pied de réparation : un penalty

Un goal : si en français cela désigne le gardien de but, les Belges l’utilisent pour parler d’un but. Un autogoal est donc un but contre son camp

Un keeper : un gardien de but

La reconversion offensive : la contre-attaque, l’attaque rapide

Une vareuse : un maillot

Tirer sur le piquet : tirer sur le poteau