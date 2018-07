France-Belgique : la société de transport bruxelloise perd son pari contre la RATP et diffuse du Johnny dans le métro

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les sociétés de transports bruxellois et parisiens se sont lancées dans un pari bon enfant, autour du match opposant la France et la Belgique. Et le perdant ... a passé un morceau de Johnny dans le métro bruxellois.

Peu avant la finale, les chambrages allaient bon train sur les réseaux sociaux, entre amis, ou au sein d'une même famille. Un pari a retenu notre attention : celui de la RATP face au STIB-MIVB. Chacune des deux sociétés de transports des capitales a répondu à l'autre, en se chariant gentiment, tout en détournant certaines initiatives.

La régie de transports bruxelloise avait rebaptisé certaines stations en "En Demey Finale", ou "Merode Duivels" et la RATP a renchérit avec un montage photo.

La réponse du belge au français ? La voilà !

Côté RATP, on allait pas se laisser faire, forcément. Alors la régie de transports parisiens a tenu le pari.





Et comme on peut faire confiance à nos amis belges pour tenir parole, ce mercredi matin, la chanson de Johnny Hallyday - un chanteur belge qui interprétait l'hymne des Bleus, on peut encore s'interroger - a bel et bien été diffusée dans une station de métro bruxelloise, comme en témoigne cette vidéo.









Si les Red Devils n'ont pas tous fait preuve d'un immense fair-play, on ne peut que saluer celui de la société de transports belge. En tout cas la RATP avait visiblement déjà préparé la plaque "Saint-Hazard", qu'elle fera parvenir à ses confrères belges.