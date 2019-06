France-Corée du Sud (1-0) : L'ouverture du score de Le Sommer en vidéo !

COUPE DU MONDE 2019 - Revivez en images le premier but de la compétition signé Eugénie Le Sommer. La buteuse de l'équipe de France a délivré les Bleues à la 9e minute avec une frappe du pied droit.

France-Corée du Sud (1-0) : Le Sommer marque le premier but de la compétition

L'équipe de France a idéalement entamé sa compétition au Parc des Princes.

Eugénie Le Sommer a marqué le premier but de cette édition 2019, à la 9e minute de la rencontre, suite à une frappe du droit tapée depuis la surface de réparation.

La n°9 des Bleues a été servie en retrait par la capitaine Amandine Henry. Elle a marqué son 75e but avec le maillot de l'équipe de France. C'est le but le plus rapide marqué lors d'un match d'ouverture.